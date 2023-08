San Marino Comics, il primo bilancio degli organizzatori: "Soddisfatti, grande partecipazione"

Esibizioni e sfilate di gruppi cosplay, concerti, spettacoli, incontri con gli ospiti e mercatini dedicati al mondo dei fumetti e nerd. Il San Marino Comics è questo e tanto altro. E la decima edizione ha ottenuto il successo sperato: “Gli experience ticket, una novità di quest'anno, sono andati a ruba – racconta Paolo Gualdi, organizzatore dell'evento –. In particolare è stata molta apprezzata la Scuola di magia di Harry Potter e l'area gaming raddoppiata. Anche i giochi da tavolo sono piaciuti: ragazzi e famiglie si sono fermati a giocare fino a mezzanotte e oltre”. Un primo bilancio positivo dunque: “C'è stata molta gente, soprattutto sabato – continua l'organizzatore –. Il centro non si svuotava nemmeno la sera perché i concerti delle rockstar dei cartoni animati hanno attratto molta gente”. Venerdì il palco e il pubblico erano tutti per Giorgio Vanni, autore di tantissime sigle, tra cui quelle di Pokemon, Dragonball e One Piece. Sabato a prendersi la scena Cristina D'Avena, amata per i Puffi, Occhi di Gatto, Mila e Shiro. A seguire il dj set. “Tante persone si sono fermate a ballare – conclude Gualdi –, ma tutto si è svolto nel clima del Comics: la gente aveva voglia di fare festa e divertirsi, ma in maniera sana”.