San Marino: da lunedì tornano le visite a parenti in ospedale, ma con regole precise

I numeri confortano, ecco quindi che dall'Istituto di Sicurezza sociale arriva il via libera alle visite anche per i degenti dell’Ospedale di Stato. Questo da lunedì 10 maggio. I malati del nosocomio di Cailungo potranno nuovamente ricevere le visite dei propri familiari. Le visite in Ospedale saranno consentite tutti i giorni dalle 14 alle 15 e dalle 17 alle 18 a seconda del reparto, per un tempo di 30 minuti per visitatore. I visitatori dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale e adottare tutte le prescrizioni che saranno impartite dal personale del reparto.







La visita è però consentita ad un unico familiare per paziente e solo in caso di:

a) familiare munito di tessera vaccinale o certificato di avvenuta vaccinazione

b) familiare in possesso di certificato di avvenuta guarigione da COVID 19 entro sei mesi dal giorno della visita al reparto

c) i n assenza dei certificati di guarigione o di avvenuta vaccinazione, il familiare, al momento dell'accesso al reparto, dovrà essere munito di un certificato attestante l’esito negativo a tampone antigenico, effettuato entro le 24 ore precedenti la visita

Intanto per l’accesso ai reparti e agli ambulatori, ci si dovrà sottoporre alla misurazione della temperatura corporea che non potrà superare i 37,5°C.