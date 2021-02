"San Marino e Sant'Egidio: una consolidata collaborazione tra Santi"

Sentiamo Mauro Garofalo e Luca Beccari

In visita a San Marino il Responsabile delle relazioni internazionali della Comunità di Sant'Egidio. Ha incontrato il Segretario agli Esteri Beccari e una rappresentanza dei gruppi consiliari. In vista una collaborazione sull'affido di minori stranieri.









“C'è una consolidata tradizione di collaborazione tra i due Santi: San Marino e Sant'Egidio. E' una amicizia nata da qualche anno – dichiara Mauro Garofalo, responsabile delle relazioni internazionali della Comunità di Sant'Egidio – che ha radici profonde nella solidarietà e nei diritti umani”. Prima l'incontro con il Segretario agli Esteri Luca Beccari, poi quello con i gruppi consiliari. La presenza a San Marino di Mauro Garofalo, responsabile delle relazioni internazionali della Comunità di Sant'Egidio è l'ennesima tappa di un percorso di collaborazione. “Anche in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo dobbiamo pensare – ha dichiarato il Segretario Beccari - che i problemi non sono degli altri, ma che è un dovere morale farci carico delle altrui necessità”. Attraverso i “corridoi umanitari” la comunità ha consentito l'arrivo in Italia e l'integrazione di migranti e profughi. Nel 2016, un caso anche San Marino, con l'accoglienza di una famiglia siriana. La visita di Garofalo a San Marino è stata anche l'occasione per dar seguito all’ordine del giorno sull’affido di minori stranieri non accompagnati in Repubblica, su cui è stato predisposto un progetto di legge. Il consolidamento dei rapporti con la Comunità di Sant’Egidio prevede, come prossima tappa, la visita sul Titano nel 2021 del Presidente Marco Impagliazzo.