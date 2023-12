San Marino: fine settimana lunghi e ponti, 2024 favorevole ai viaggi

Il calendario del 2024 è favorevole agli spostamenti: sfruttando al massimo le opportunità di feste e ponti, con appena 5 giorni di ferie è possibile ritagliarsi quasi un mese di vacanze. A San Marino si parte con un piccolo ponte, in occasione di Sant' Agata, il 5 febbraio, che cade di lunedì. Stessa situazione un mese più tardi, per la festa dell'Arengo del 25 marzo.

Pasqua e Pasquetta cadono, rispettivamente, di domenica 31 marzo e lunedì primo aprile, con la possibilità di fare tre giorni di vacanza in montagna, nelle città d'arte o tra i piccoli borghi per godersi i primi giorni di tepore o una escursione fuori porta il giorno di Pasquetta, che sul Titano coincide con l'insediamento dei Capitani Reggenti. Se in Italia per arrivare al primo vero ponte è necessario aspettare la Festa della Liberazione: il 25 aprile è un giovedì, motivo per cui, con un solo giorno di ferie è possibile fare una vacanza di quattro giorni.

Tutt'altra musica per la Festa dei lavoratori, primo maggio, che cade di mercoledì e in questo caso le opzioni sono due: prendere ferie i due giorni precedenti, lunedì 29 e martedì 30 aprile, o quelli successivi, giovedì 2 e venerdì 3 maggio. Chi riesce, può organizzare una vacanza di 10 giorni.

Si prospetta un ponte favorevole sul Titano anche per il Corpus Domini, che si celebra il 30 maggio, di giovedì. Anche in questo caso, con un giorno di ferie, si arriva al weekend lungo.

Nel belpaese la Festa della Repubblica - 2 giugno - è una domenica. Stessa situazione a San Marino in occasione del 28 luglio. Ma poco più avanti arriva ferragosto, di giovedì, regalando a chi lavora la possibilità di organizzare una fuga estiva di quattro giorni, prendendo solo un giorno di ferie.

Decisamente più accattivante il ponte che si prospetta a settembre: la festa della Repubblica del 3 cade di martedì, significano almeno 4 giorni di stop, con un giorno di ferie. Per arrivare ad altri possibili 4 giorni in occasione del 1° ottobre, sempre di martedì.

La festività successiva è Ognissanti: nel 2024 il primo novembre è un venerdì che, per chi non lavora nel fine settimana, si traduce in un weekend lungo senza necessità di prendere ferie. L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, cade di domenica, quindi poco utile per chi vuole fare un viaggio prenatalizio.

Ma il Natale 2024 regala l'ultima vacanza dell'anno con intriganti opzioni: il 25 e il 26 dicembre sono, rispettivamente, un mercoledì e un giovedì. Quindi con un giorno di ferie, venerdì 27 dicembre, si può organizzare una vacanza di 5 giorni oppure, prendendo il lunedì e il martedì, si può stare in vacanza dal 21 al 26. Oppure ancora, con 3 giorni di ferie, la vacanza è molto più lunga, dal 21 al 28.

Il primo dell'anno è un mercoledì, quindi anche in questo caso le opzioni sono 2: con appena 2 giorni di ferie si ottengono 5 giorni di vacanza e con 3 si può pensare a una vacanza dal 25 dicembre al primo gennaio.