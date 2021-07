San Marino: il Nido del Falco rinascerà diventando uno dei ristoranti del gruppo Cipriani

Nel servizio, le interviste a Giuseppe Cipriani (imprenditore) e a Federico Pedini Amati (segretario di Stato Turismo)

È senza dubbio uno dei punti più belli di San Marino, con un panorama mozzafiato e una storia che inizia negli anni '50. Nel passato qui venivano, per cenare e ballare, personaggi del jet set internazionale, come ricorda chi ha vissuto alcuni dei periodi d'oro del Nido del Falco. Ora l'obiettivo è farlo ripartire, dopo che lo stabile è tornato nelle disponibilità dello Stato. L'interesse è già arrivato, da una delle imprese più note della ristorazione: il gruppo Cipriani, che gestisce locali e ristoranti nel mondo, da Venezia dove si trova lo storico Harry's Bar fondato negli anni '30 fino a New York, Montecarlo, Miami o Dubai.









Al momento siamo di fronte a una manifestazione d'interesse per la gestione pluriennale del locale a cui dovrà seguire un ok da parte del Governo. Nessun dettaglio, ancora, su come sarà il nuovo ristorante. Bisognerà attendere il progetto.

In mattinata l'udienza dai Capitani Reggenti che hanno espresso apprezzamento per un imprenditore “punto di riferimento indiscusso” nell'accoglienza e nella ristorazione che, con il padre Arrigo, ha “contribuito a far conoscere nel mondo non solo il buon cibo – hanno affermato i capi di Stato - ma anche lo stile e il buon vivere italiano”.

