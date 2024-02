San Marino: l'ultimo saluto a Carla Nicolini, pensatrice libera dall'entusiasmo contagioso

Nella Parrocchia Santi Pietro, Marino e Leone di Murata, l'ultimo saluto a Carolina Nicolini – Carla per tutti – indimenticabile insegnante di storia dell'arte e storica dirigente scolastica dall'alto profilo intellettuale. Conoscendola non si poteva non rimanere colpiti dal suo essere pensatrice libera, dall'analisi critica e puntale con cui sapeva leggere la realtà, dall'impegno civile e, non ultimo, dall'entusiasmo contagioso che ha sempre caratterizzato il suo approccio con i giovani. Carla Nicolini lascia un vuoto enorme e al contempo un'importante eredità culturale per la collettività, da preservare e diffondere come alto esempio di cittadinanza attiva.