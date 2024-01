San Marino: natalità, il 2023 chiude al di sotto dei 200 nati

Quello che i temeva, si è avverato. Prosegue il trend negativo delle nascite in territorio. anche se dicembre ha registrato un balzo inaspettato in avanti. Il 2023 infatti si chiude con 191 nuovi nati. Per la prima volta si scende sotto la soglia dei 200. L'anno precedente infatti a venire alla luce erano stati 205 bimbi, meno del 2021, fermatosi a quota 212.

Nel dettaglio dei 12 mesi appena trascorsi, sono nati più maschietti che femminucce: 99 a 92. Stessa tendenza per le morti registrate dallo Stato civile della repubblica: 144 uomini contro 135 donne, per un totale di 279 individui.

Un cronico calo della natalità che da anni fa innalzare l’età media dei sammarinesi ponendo una grossa sfida nella gestione del sistema pensionistico. Considerando anche il fatto che, per l’OMS, San Marino è lo Stato con l’aspettativa di vita più alta al mondo: 84 anni e 10 mesi.