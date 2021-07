San Marino: nessun nuovo contagio interno da due mesi

In territorio sammarinese nessun nuovo contagio da Covid 19 dal 12 maggio: due mesi esatti. Tutti negativi i tamponi che continuano ad essere eseguiti – ad una media di quasi 500 alla settimana – e nella giornata odierna sono state inoltre somministrate 162 seconde dosi di vaccino, 21 dosi uniche e 22 prime dosi.

In Emilia-Romagna zero decessi e tornano sopra quota 100 – precisamente a 118 - i nuovi positivi di cui 12 a Rimini: età media 32/33 anni. Le guarigioni superano i contagi e i casi attivi in regione sono 31 in meno a quota 2.196. In calo di una unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva – che sono sono 14 - e anche quelli negli altri reparti Covid, oggi a quota 151.

A livello nazionale italiano 888 i nuovi positivi e 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7. Il tasso di positività è dell'1,21%, in aumento rispetto allo 0,97% di ieri. 158 i pazienti in terapia intensiva, tre in meno. ma i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, seppure di poco, tornano a salire: sono 1.149, in aumento di 15 unità rispetto a ieri.