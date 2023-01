San Marino per Mykolaiv, presto al via campagna di sensibilizzazione per aiutare gli abitanti della città

In collegamento la volontaria sammarinese Carla Cervellini

Carla Cervellini è una volontaria di San Marino, dal giorno di Natale è tornata a sud dell'Ucraina, sulla direttrice Odessa Kherson, dove è da aprile l'Operazione Colomba della Papa Giovanni . Con la rete non violenta #Stopthewarnow, coordinata da APG 23, condivide la quotidianità di famiglie stanche e provate, con le quali ha brindato all'anno nuovo, in un rifugio antiaereo. Un messaggio di umanità e di speranza ma anche di aiuto concreto: 700 pacchi di prima necessità, insieme a volontari ucraini, sono stati distribuiti nella sola giornata di martedì alla popolazione rimasta in città, 200 mila persone delle 500mila che erano prima della guerra, e anche nei villaggi: hanno perso il lavoro quasi tutti, ci si prepara a mettere in tavola quello che può per il Natale ortodosso, il 7 gennaio.

Ma Mykolaiv è una città che ha sofferto soprattutto la sete. L'acqua non è più potabile a causa dei bombardamenti che hanno danneggiato la rete idrica e grazie alla rete di #Stopthewar sono stati finanziati già sei pozzi con annessi dissalatori, con generatori per farli funzionare. Ma ne servono altri, e Carla Cervellini, che manda immagini di una città piegata dai bombardamenti, coi quartieri distrutti, le trincee in centro, sta ipotizzando di lanciare una campagna ad hoc, si chiamerà San Marino per Mykolaiv.

Nel video l'intervista a Carla Cervellini