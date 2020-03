San Marino potrebbe essere pronta ad ospitare l’Eurovision Song Contest 2021

Di recente è stato attivato un profilo Instagram @sanmarinoesc21, profilo che comunica San Marino come vincitore dell’Eurovision Song Contest 2020 e quindi sede dell’edizione 2021 della manifestazione internazionale. Il profilo, che sta riscuotendo un grande successo in rete, ha anche pubblicato una video intervista al Segretario di Stato per il Lavoro, Teodoro Lonfernini e al Direttore Generale di San Marino RTV, Carlo Romeo proprio sul tema dell’ospitalità in caso di vittoria. “San Marino sarà sicuramente pronta ad ospitare la manifestazione qualora arrivasse la vittoria in questa edizione 2020”, dice Lonfernini, cogliendo nell’eventualità un momento di promozione mondiale per tutto il territorio di San Marino, ricco di storia e di bellezze naturali, con una innata tradizione all’ospitalità e all’accoglienza. “Sarebbe una grande festa vincere l’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest, e l’organizzazione dell’evento 2021 non sarebbe altro che una continuazione di questo momento di gioia”.

Appuntamento quindi a Rotterdam, il prossimo 12 maggio, per le semifinali, tifando ovviamente San Marino.