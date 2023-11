I primi fiocchi di neve della stagione sono scesi in mattinata nella parte alta del Centro Storico a San Marino. La nevicata è durata per circa un'ora e non ha creato disagi alla circolazione.

Il manto bianco ha avvolto anche Carpegna. Nelle Marche oggi forti raffiche di vento, come annunciati da un'allerta gialla per vento e mareggiate. In nottata ci sono stati anche temporali isolati, in provincia di Pesaro Urbino.