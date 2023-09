Prima campanella a San Marino, con gli alunni tornati sui banchi per l'anno scolastico 2023/2024. Lezioni che per Elementari, Medie, Superiori e Cfp termineranno il 7 giugno. Siamo andati nella scuola elementare a Cailungo, per raccogliere le emozioni del primo giorno per gli studenti più piccoli, alcuni dei quali per la prima volta sui banchi.