"San Marino primo stato al mondo senza carcere?": il convegno all'Università di San Marino

le interviste a Cristiano Depalmas, Massimo Andrea Ugolini e Giancarlo Giulianelli

Due giornate di studio all'Università di San Marino. Oggi focus su giustizia riparativa e pene alternative. Può esistere una San Marino senza carcere? E' la domanda a cui vuole rispondere il convegno organizzato dall'Università di San Marino, nell'ambito dei corsi di alta formazione in Vittimologia e Criminologia, con il patrocinio di Segreteria per la Giustizia e Direzione generale della Funzione Pubblica. "San Marino per numero di abitanti, caratteristiche territoriali e di reati potrebbe veramente diventare il primo Stato al mondo senza carcere - risponde Cristiano Depalmas, responsabile scientifico del master in Criminologia Unirsm -. Per chi commette un reato dunque si pensa a un processo di rieducazione, garantendo sempre però la tutela della vittima".

"In questi anni abbiamo insistito molto sul tema della giustizia riparativa - aggiunge Massimo Andrea Ugolini, segretario per la Giustizia - e come i servizi sociali possano intervenire per aiutare le persone. Non necessariamente l'espiazione della pena significa carcere". Un tema affrontato in Repubblica già da anni e al centro anche di un seminario universitario l'anno scorso. Tre le unità di ricerca nello studio: letteratura scientifica, che raccoglie le esperienze di carcere e non carcere nel mondo; analisi dei dati sulla popolazione sammarinese e interesse allo sviluppo di pene alternative; indagine sullo status quo del sistema giustizia sul Titano.

Ma lo sguardo si allarga anche all'Italia. "La giustizia riparativa può coordinarsi con le nuove misure alternative al carcere introdotte dalla ministra Cartabia - commenta Giancarlo Giulianelli, garante dei diritti della persona nella Regione Marche -, ma anche in relazione all'accordo ratificato qualche giorno fra tra Italia e San Marino per il riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Per l'Italia è il primo accordo di questo tipo con un Paese extra Ue".

Nel video le interviste a Cristiano Depalmas (responsabile scientifico del master in Criminologia Unirsm), Massimo Andrea Ugolini (segretario per la Giustizia) e Giancarlo Giulianelli (garante dei diritti della persona nella Regione Marche)