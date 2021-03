San Marino: proliferano le processionarie, al lavoro tecnici Ugraa per rimuovere i nidi

Le squadre dell'Ufficio gestione risorse ambientali sono al lavoro vicino a scuole, parchi e zone dove è più alta la concentrazione di pini, per rimuovere i nidi di processionarie sulle cime delle piante. Il clima mite di questo periodo ha favorito il proliferare, anticipato, delle larve.









I pericoli maggiori sono per cani e gatti che giocando o inalando la larva possono avere gravi conseguenze per la mucosa della bocca, la lingua e l'apparato digerente. I bruchi ancora non sono scesi dai pini ma è consigliato, anche per i privati, verificare la presenza di nidi e provvedere alla rimozione. Consigliano i tecnici Ugraa.