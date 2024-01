San Marino: protratta l'allerta gialla per forte vento

Proseguirà anche per tutta la giornata di domani, l'allerta gialla della Protezione Civile di San Marino per forte vento - già valida per la giornata di oggi -. Le condizioni meteo prevedono infatti il perdurare delle raffiche di vento di burrasca moderata, provenienti da sud-ovest, sulle aree montane e collinari centro-orientali, con valori compresi tra i 62 km/h e i 74 km/h che potrebbero sfiorare gli 88 km/h sulle aree di crinale dell'appennino romagnolo. La nuova allerta sarà valida dalla mezzanotte di oggi, per tutta la giornata di domani.