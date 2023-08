San Marino punta alla "Space Economy" con un evento internazionale

La sonda Luna 25, lanciata con un razzo Soyuz dal cosmodromo di Vostočnyj, sta proseguendo il suo viaggio verso il satellite naturale della Terra con l'obiettivo di raggiungerne il polo sud tra il 21 e il 23 agosto. La Russia torna sulla luna a 47 anni dall'ultima missione, targata all'epoca Unione Sovietica. Negli stessi giorni è atteso anche l'allunaggio, sempre al polo sud della luna, di Chindrayaan-3, la sonda lanciata dall'India il 14 luglio. La corsa allo spazio è viva più che mai, così come l'economia dell'indotto e anche San Marino aspira ad entrare in questa nicchia di mercato. La Segreteria all'Industria ha infatti annunciato “San Marino Aerospace” un evento di livello internazionale, in programma il 25 e 26 ottobre. Sarà un'occasione di business, tra gli operatori del settore, ma anche di studio con convegni, laboratori, approfondimenti.

“Quella del settore 'aerospazio' e della 'space economy' – commenta il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi – è una filiera infinitamente lunga in cui i nostri settori, le nostre eccellenze, possono trovare collocazione, nella componentistica, la lavorazione di materiali, ricerca e sviluppo. L'intenzione è di aprire una nuova filiera, con normative competitive. Ne abbiamo parlato anche con il Ministro Urso al tavolo di sviluppo congiunto 'Italia-San Marino'. Crdeo ci sia tanto lavoro da fare ma anche tanta prospettiva”. All'appuntamento attesi i massimi esperti italiani ed esteri nel settore dell’aviazione e dell’aerospazio ed anche il prossimo astronauta italiano che raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale. “Abbiamo già avuto la conferma – dichiara Righi – dell'astronauta Walter Villadei, che volerà con la missione 'Axiom Space' prevista per novembre/dicembre di quest'anno ma ci sono anche altre adesioni internazionali e considerando che si tratta della prima edizione sono particolarmente contento”.