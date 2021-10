San Marino: raggiunto l'obiettivo fissato dal piano vaccinale

Fino ad ora il Titano ha mostrato compattezza, nell'affrontare il Covid, come dimostra il raggiungimento dell'obiettivo fissato dal piano vaccinale. 25.000 persone hanno completato il percorso di immunizzazione primaria. Traguardo salutato – all'ambulatorio vaccinazioni del Centro Azzurro - dal Direttore Generale ISS. Sergio Rabini ha ringraziato tutti i cittadini che hanno aderito alla campagna, gli operatori sanitari, i volontari della Protezione Civile, l'Authority, lo Stato. Se il nostro Paese è rimasto aperto e coeso in questi mesi di pandemia – sottolineano Segreteria Sanità ed ISS – è proprio grazie allo sforzo di tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato. Ma la lotta al Covid non è finita, ricorda Roberto Ciavatta; l'obiettivo ora è impedire, alle varianti, di fare ripiombare nuovamente la comunità nel terrore. Da qui l'invito, ai cittadini, ad informarsi su fonti ufficiali, e di stampo scientifico, sulle misure da adottare a salvaguardia della salute di tutti.







La campagna vaccinale dunque prosegue, con la dose aggiuntiva; che andrà a proteggere, in primis, sanitari e categorie fragili. Si partirà da coloro che hanno completato l'immunizzazione con Pfizer, utilizzando – per il richiamo – lo stesso vaccino; dovranno essere trascorsi almeno 6 mesi dall'ultima somministrazione. Vietato abbassare la guardia, insomma; e l'attuale balzo dei contagi è lì a ricordarlo. 6 le nuove positività registrate ieri; a fronte di nessuna guarigione. I casi attivi salgono dunque a 63, mentre resta invariato il dato delle ospedalizzazioni: 4 i ricoverati positivi al Covid; nessuno dei quali, fortunatamente, in terapia intensiva. In Italia intanto, nonostante il Green Pass, si assiste ad un rallentamento nel ritmo delle vaccinazioni: poco più di 152.000 al giorno, la scorsa settimana; con un calo del 53% di nuovi immunizzati. L'ultimo bollettino parla di 50 vittime e 4.866 nuovi positivi. Contagi in aumento anche in Emilia-Romagna, dove tuttavia diminuiscono ricoveri e casi attivi; grazie ad un robusto numero di guarigioni. 6 i nuovi decessi in Regione; nessuno nel Riminese, dove tuttavia si contano, nelle ultime 24 ore, 58 positività.