San Marino: ridotto ulteriormente l’obbligo della mascherina in Ospedale

Dall'Istituto Sicurezza Sociale nuove disposizioni delle misure antiCovid. Visto il trend in discesa dal oggi, venerdì 14 luglio, l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in Ospedale resta solo nelle Sale operatorie; Terapia Intensiva; Dialisi e in Oncologia. Dovranno continuare a indossarla invece gli operatori e i visitatori della RSA Casale la Fiorina e del centro residenziale del Colore del Grano. Resta l’obbligo di fare il tampone per tutti i pazienti che accedono alla Sala Operatoria e al reparto di Terapia Intensiva.