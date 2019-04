San Marino Rtv: è attiva la nuova App

A pochi giorni dal lancio nel nuovo sito, San Marino Rtv è online anche con una nuova App per smartphone e tablet. Disponibile gratuitamente per Google Play e App Store, permetterà di rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie e le nostre produzioni. Grande importanza è dedicata ai live, con Radio San Marino e San Marino Classic, e i due canali televisivi. Facile, fruibile e snella per avere in “tasca” informazione, sport e intrattenimento.