San Marino RTV, grandi ritorni: in palinsesto Paolo Mieli e Dario Fabbri

Una nuova produzione, un esperimento multimediale con il giornalista, storico e saggista Paolo Mieli, che torna su RTV con “L’oro Siamo Noi. Il metallo che ha cambiato la storia dell’uomo”. 12 puntate per approfondire il valore storico e culturale, economico e artistico dell'oro nel corso della storia. Un progetto di Paolo Alberti; ricerca e testi di Valentina Antonioli; regia di Carlo Brenda. Dal 7 marzo, il giovedì alle 20.00, subito dopo il Tg San Marino.

Dopo il successo della prima, in onda 10 nuove puntate di “Il Grande Gioco”, con Dario Fabbri e Gianmarco Morosini. Un programma di geopolitica, in una fase storica cruciale. Analisi e dibattito su più piani e contesti: dalla guerra in Ucraina all'incendio mediorientale, fino alla più strategica delle partite, intorno a Taiwan. In onda dall'8 marzo, il venerdì alle 21.05.

Sarà un format rinnovato quello di “Terranostra – The Lovely Places”: tre episodi dedicati a nuovi itinerari slow per un turismo green. Da San Marino ai borghi tra Emilia-Romagna e Marche, fino alla Croazia, a Florina e a Kastoria, in Grecia. Prodotto in lingua inglese, già disponibile on demand su RTV Play, arriva tradotto in tv domani, martedì 5 marzo, poi il 12 e il 19 marzo, alle 21.00. Un progetto in collaborazione con la Segreteria al Turismo e le Regioni Emilia-Romagna e Marche e che discende dalla partecipazione al bando dell'European Travel Commission, per la promozione di destinazioni di viaggio meno note in Europa.

È stato un soldout, al Nuovo di Dogana, lo scorso 20 gennaio, trasmesso anche in streaming per le Comunità dei sammarinesi all'estero, Ambasciate e Consolati. Dal palco al piccolo schermo: Jbees in Orchestra IV edizione andrà in onda domani, martedì 5 marzo alle 21.25. Il concerto-evento vede insieme la cover band 'Jbees', gli archi dell'Orchestra Rimini Classica e la Corale di San Marino per due ore di sonorità anni '70-'80 e musica classica, con effetti scenici all'avanguardia.