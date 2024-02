San Marino: sempre più auto ibride o elettriche. Mezzi a gasolio in declino

Negli ultimi cinque anni lo scenario delle auto immatricolate per tipologia di combustibile è cambiato notevolmente sul Titano: sta scomparendo progressivamente il diesel in favore di soluzioni più ecologiche e a minor impatto ambientale. Lo dicono i numeri: saldo positivo nel 2023 per le auto ibride o elettriche, 172 in più rispetto al 2022. Quelle a gasolio crescono di sole 34 unità, mentre a benzina sono appena 13 in più.

Questa virata green verso l'ibrido e l'elettrico denota: da una parte per l'appunto una maggior coscienza ambientale; dall'altra subisce spinte dalla componente economica legata ai prezzi fluttuanti dei carburanti, anche se la mancanza di stazioni di ricarica costituisce ancora la maggiore preoccupazione su questo fronte. Non per nulla la quota di auto elettriche, ad esempio in Italia, sta crescendo ma rimane ancora bassa.

Tornando però a San Marino: al 31 dicembre 2023 il totale dei veicoli registrati in territorio è di 53.908, 751 in più rispetto all’anno precedente. Lo scorso anno sono stati immatricolati 3.062 veicoli, +221 rispetto al 2022. Le automobili registrate sono state 2.215, di cui 970 nuove (+162 rispetto al 2022) e 1.245 usate (+34 rispetto al 2022). Sempre nel 2023 le immatricolazioni di mezzi da lavoro sono state 282 (+27 rispetto al 2022) e quelle di veicoli a due ruote, 565 (-2 rispetto all’anno precedente).