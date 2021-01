San Marino: sempre più famiglie si rivolgono alla Caritas

Quasi 65 mila euro (64.487,50) quelli donati alla Caritas, che lo scorso anno, ha potuto offrire sostegno a 102 famiglie per un totale di 261 persone seguite, con un incremento di 110 unità. Un anno nel quale l’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 oltre che sanitaria è diventata sempre più sociale ed economica, colpendo soprattutto chi già viveva situazioni di difficoltà o di fragilità. A partire dal mese di aprile, al centro San Michele, sono state aperte 43 nuove schede di sostegno, ma la risposta dei sammarinesi è stata ammirevole - si legge in una nota - e accanto al lavoro di medici e infermieri, la Caritas, grazie all’inesausto impegno dei volontari, ha continuato a garantire i propri servizi e addirittura ad ampliarli. Non solo la risposta delle Istituzioni e delle Associazioni, ma il dono generoso dei singoli sammarinesi ha fatto la differenza, contribuendo alla campagna di raccolta fondi.





Infatti ai 64.487,50 euro si sono aggiunte le seguenti donazioni:

- € 35.698: “Buoni” Colletta alimentare

- € 19.520: Buoni Spesa offerti dalla SUMS

- € 11.220: Buoni Spesa offerti da Federazione Nazionale Giuoco Calcio con Titancoop

- € 4.400: Buoni Spesa offerti dal Rotary Club

Soldi impiegati per pagare ai sammarinesi e residenti buoni spesa; utenze domestiche, alimenti e piccoli crediti. La maggior parte degli interventi ha riguardato beni e servizi materiali, il resto è stato di tipo economico. Anche grazie al lavoro degli operatori del Centro di Ascolto e dei vari volontari.

Chi vuole, può contribuire alla causa sposata dalla Caritas tramite VERSAMENTO o BONIFICO a: BANCA DI SAN MARINO IBAN: SM 93 F 085 400 980 50000 50184343 CAUSALE: CARITAS SAN MARINO COVID – 19