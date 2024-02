San Marino: si confermano buon andamento dell'occupazione e inverno demografico

I lavoratori in Repubblica sono oltre 24.000 (24.356), in aumento del 2% (+682 unità) rispetto all'anno precedente. A dirlo è il bollettino di statistica, che traccia un bilancio del 2023. Il 75% è impiegato nel settore privato, il 15% nel pubblico. I settori che hanno visto crescere maggiormente la loro forza lavoro sono “Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di supporto alle Imprese (+15,8%) assieme ai “Servizi di Informazione e comunicazione” (+10,4%). Il settore manifatturiero chiude l'anno con numeri pressoché invariati e continua a occupare il 39% dei dipendenti privati. Crescono di 130 unità i lavoratori del settore pubblico, così come i frontalieri: +9%, sono 7871 in totale.

Buone notizie anche sul fronte disoccupazione, che scende da 5% al 4,8%. Quasi tre punti in meno della vicina Italia. Con i lavoratori cresce anche il numero di imprese: +2%, per un totale di 5150. Rimangono invece deludenti i dati demografici. Se infatti la popolazione residente aumenta – di poco – arrivando a 33.908 persone, le nascite diminuiscono (191, 14 in meno del 2022) e il saldo naturale è in negativo di 88 persone. I sammarinesi sono solo due in più e rappresentano l'80% della popolazione. Diminuiscono anche i matrimoni, 115 quelli in cui almeno un coniuge è sammarinese. Il mese più gettonato è settembre. Crescono immigrati (381) ed emigrati (198).