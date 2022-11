San Marino: sospensione temporanea dell’acqua a Borgo e Domagnano

Lunedì 21 novembre dalle ore 14:30 alle ore 17:00 circa, a causa di un guasto sulla rete idrica, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua per lavori di riparazione urgenti nel castello di Borgo Maggiore (zona Tavolucci) e nel castello di Domagnano (zona Via dei Tigli) più precisamente nelle seguenti vie: - Via del 28 Luglio da civico n. 170 a civico n. 218; - Via Cella Da Mano; - Via Sesta Gualdaria da civico n. 99 a civico n. 92; - Via dei Tigli da civico 55 a civico 2.

L'azienda dei servizi informa inoltre che, al termine dei lavori, potrebbero verificarsi degli episodi di variazione di pressione e temporanei intorbidimenti che dovrebbero risolversi facendo scorrere l’acqua per alcuni minuti.

In caso di maltempo l’intervento sarà rimandato al giorno seguente. L'Aass fornisce inoltre un numero di riferimento, 0549/999102, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.