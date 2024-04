San Marino: sparò a un gatto, cinque mesi di prigionia con pena sospesa

5 mesi, pena sospesa, per un sammarinese che sparò e ferì un gatto. L’episodio risale al 2022, quando l'uomo colpì sul muso la bestiola con un fucile calibro 9. L'animale riuscì a salvarsi, ma perse un occhio e le sue normali funzionalità. L’uomo, che aveva affermato che il gatto metteva in pericolo il suo uccellino, venne rinviato a giudizio per aver portato l’arma fuori dalla propria abitazione e per maltrattamento sugli animali. Processato, ha chiesto il patteggiamento.

Il suo avvocato ha parlato di un disagio psichico ed ha evidenziato, tra le altre cose, la confessione resa dal proprio assistito ed il fatto che avesse riconsegnato le armi in suo possesso alla gendarmeria. Il Commissario della Legge ha accolto l’istanza di patteggiamento concordata tra difesa e Procura fiscale condannando l’uomo a 5 mesi di prigionia. La pena è stata sospesa. La parte civile, i proprietari del gatto, è già stata risarcita.