San Marino: tantissimi gli studenti in piazza per il terzo "Sciopero Globale per il Clima"

Oggi, in tutto il Mondo, e a San Marino, il terzo “sciopero globale per il clima”. Massiccia la partecipazione in Repubblica, con una colorata manifestazione sul Pianello che ha visto la presenza di studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tantissimi i cartelloni, con slogan in italiano ed inglese, per sensibilizzare sulle tematiche del riscaldamento globale e dell'ambiente. In Piazza della Libertà anche i bimbi di alcune scuole dell'infanzia, che con balli e canti hanno rivendicato il proprio diritto a vivere in un Pianeta meno inquinato. Numerosi docenti hanno aderito all'iniziativa. E poi rappresentanti del sindacato; e non sono mancati esponenti di varie forze politiche: scesi in piazza, per un po', durante i lavori del Consiglio Grande e Generale. Quella di oggi è stata la giornata più importante, di una settimana, per “Fridays for Future San Marino”, densa di iniziative. Tra queste due camminate: per conoscere il territorio, e ripulire dai rifiuti il sentiero della rupe.

Nel video le interviste ai manifestanti