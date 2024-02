San Patrignano, Horeca show: Cracco e Cevoli raccontano la valorizzazione dei prodotti del territorio

Qual è il segreto per valorizzare i prodotti della tradizione, a partire dalle materie prime del territorio? Non c'è un'unica soluzione, ma lo chef stellato Carlo Cracco prova a dare la sua durante la quattro giorni di Ho.re.ca show, a SAn Patrignano, organizzato da Mo.ca. per parlare di eccellenze culinarie con i professionisti del settore. "La piadina ad esempio ha conquistato tutti - commenta Cracco - perché chi la produce ci crede veramente. La fantasia poi dà sempre una spinta in più, ma qui non manca". Da sempre in Romagna il buon cibo viene accompagnato dalle risate. E allora chi meglio di Paolo Cevoli per intrattenere e scherzare sulla gastronomia nostrana. Dalla terra alla tavola, attraverso le aziende locali. Ma c'è anche chi grazie al cibo ha trovato una possibilità di riscatto, come i ragazzi della Comunità di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano: "Dietro un prodotto di eccellenza - conferma Roberto Pezzi, presidente San Patrignano - c'è la rinascita di tanti ragazzi. La formazione fa parte del recupero per accompagnarli nel mondo del lavoro".

Nel video l'intervista a Carlo Cracco, chef stellato, e Roberto Pezzi, presidente San Patrignano