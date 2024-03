Sarà un weekend caratterizzato dal maltempo: in arrivo due perturbazioni

Sarà un weekend caratterizzato dal maltempo, con due perturbazioni in arrivo caratterizzate da pioggia, e neve solo sugli Appennini. La prima arriverà questa sera e fino alla prima parte di domani porterà precipitazioni su tutta l'Emilia Romagna, con nevicate in montagna al di sopra dei 1200/1400 metri. Temporanee schiarite nel pomeriggio di sabato lasceranno il posto a un nuovo peggioramento dalla sera, con piogge diffuse che dureranno per tutta la mattinata di domenica - con neve in Appennino al di sopra dei 1500/1700 metri - e che si esauriranno con residui fenomeni serali solo in Romagna.