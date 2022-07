Scoperto il ladro di targhe a San Marino, individuato dalle telecamere di una Tesla

Nel pomeriggio di lunedì 11 luglio è stato scoperto e denunciato il ladro che negli ultimi giorni ha rubato diverse targhe a San Marino. A denunciare il fatto è stato un avvocato sammarinese che è riuscito a dare un volto al colpevole grazie alle telecamere installate sulla sua Tesla. La supercar ha infatti un sistema di sorveglianza che monitora e riprende ciò che accade intorno con delle videocamere che riprendono l'esterno. Il proprietario ha denunciato il fatto sui social dopo che gli è stata rubata la targa, chiedendo - prima di passare per vie legali – di restituire il maltolto. I primi accertamenti avrebbero portato alle autorità a identificare il responsabile, un turista olandese in visita sul Titano. Dopo aver effettuato acquisti con carta di credito e aver chiesto in diversi negozi se ci fossero targhe da collezione, l'uomo si è imbarcato da Brindisi per andare in Albania. Per il turista è stata aperta una procedura penale a suo carico.