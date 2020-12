In quarantena una prima elementare a Domagnano dopo un focolaio: positivi 10 bambini su 21. Notizie positive invece da due classi elementari a Murata: ieri tutti negativi gli alunni. Per il Dipartimento Istruzione è la conferma che “i focolai non sono la regola a scuola”. “Sapevamo che queste cose potevano accadere – dicono – ma continuiamo a tenere alta la guardia e a rispettare le norme di sicurezza”.