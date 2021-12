Scuole: Asili ed Elementari chiusi dal 18 dicembre; Medie, Superiori e CFP in dad dal 20 al 22 dicembre

In una circolare inviata ai dirigenti scolastici la Segreteria Istruzione ha disposto la chiusura anticipata per festività dal 23 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 per tutte le scuole di ogni ordine e grado, il Centro Formazione Professionale e l'Istituto Musicale. Per i bambini che frequentano gli Asili Nido, Scuola Infanzia e Scuola Elementare le attività scolastiche saranno sospese anche dal 18 al 22 dicembre. Disposta invece la didattica a distanza per Scuola Media, Scuola Superiore e CFP dal 20 al 22 dicembre.