"Se non si afferma la forza della legge, prevale la legge della forza". A Palazzo l'Orazione della Ministra Cartabia

Un'Orazione articolata che richiama lo spirito fortemente legato alla Costituzione della Ministra Cartabia; pacato e puntuale apre all'enfasi solo nel ribadire che se non si afferma la forza della legge, prevale la legge della forza. Ricorda l'accoglienza ai rifugiati ucraini, cui San Marino, mantenendo fede alla sua tradizione, non si è sottratta, si sofferma sugli accordi sottoscritti in ambito giudiziario, che “segnano - dice - un marcato passo in avanti nella già ottima cooperazione giudiziaria tra i nostri Paesi”.

Quello firmato ieri riguarda il riconoscimento e l’esecuzione, nei rispettivi ordinamenti, di decisioni giudiziarie relative a misure alternative alla detenzione. Un tema caro alla guardasigilli. La ministra ricorda poi l’appoggio sammarinese alle risoluzioni delle Nazioni Unite ed i passaggi che hanno permesso a San Marino di compiere una scelta netta, con un’interpretazione aggiornata della storica neutralità di San Marino. E conclude ribadendo l'importanza dell'aspetto relazione, che vale per i singoli, per le comunità, locali e nazionali che siano. “Tutti gli sforzi di riforma che l’Italia e San Marino stanno compiendo sono tesi a salvaguardare questo valore che la giustizia, in primo luogo, ha il compito di tutelare”.

Nel video l'intervista alla Ministra Marta Cartabia