Sequestro e confisca, passa all'unanimità l'accordo tra San Marino e Italia

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Federica Onori, deputata Azione; Simone Billi, deputato Lega; Emanuele Loperfido, deputato Fratelli d'Italia

Tutti d'accordo alla Camera dei Deputati per l'ultimo passaggio parlamentare, dopo l'ok del Senato, all'accordo fatto a Roma il 26 maggio 2021 tra Italia e San Marino, su riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché destinazione dei beni confiscati. Anche da parte dell'opposizione non ci sono state obiezioni.

Intanto la Sardegna ha concluso lo scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio: stando ai dati ufficiosi, il divario tra Alessandra Todde, risultata vincitrice, e Paolo Truzzu, si sarebbe ridotto a 1.600 voti. Nel centrodestra nessuno si sbilancia, perché ora la coalizione aspetta l'ufficialità per valutare il da farsi ed eventuali ricorsi al Tar. Intanto i partiti guardano all'Abruzzo, domenica si vota per rinnovare il presidente: domani tutto il centrodestra sarà a Pescara.

