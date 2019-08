Servizio trenino navetta prolungato

La Segreteria di Stato territorio ambiente e turismo comunica l'istituzione di un servizio navetta con il trenino turistico in occasione dei prossimi eventi: San Marino Comics e Play Deejay San Marino. In via del tutto sperimentale è stata autorizzata la società Elia's tour a prolungare di alcuni giorni il servizio che sarà operativo nel periodo compreso tra il 12 agosto e il 3 settembre 2019. L'orario sarà dalle 9.00 alle 19.00 con partenze ogni trenta minuti. Il servizio sarà pagamento per i turisti; i residenti e tutti coloro che lavorano all' interno del Centro Storico, in possesso di abbonamneto ai parcheggi, potranno risalire gratuitamente utilizzando qualsiasi fermata del trenino navetta. Gli abbonati interessati ad usufruire del servizio navetta gratuito potranno ritirare la tesserina presso l'ufficio cassa del Parcheggio 9.