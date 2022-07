Si cerca a chi affidare il Natale delle Meraviglie. Pedini Amati: "Non si dica che siamo in ritardo"

L'estate è appena cominciata ma Federico Pedini Amati pensa già al Natale delle Meraviglie. Il primo luglio è stato pubblicato l’avviso esplorativo per l’individuazione dell'operatore economico a cui affidare il più grande evento della sua Segreteria, che si svolgerà dal 26 novembre all'8 gennaio. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire non oltre mezzogiorno del 21 luglio. Riguardo ai costi, “siamo tornati a predisporre – afferma - cifre degli anni precovid”. 425.000 euro totali, di cui 280 per la progettazione, organizzazione e produzione dell'evento; 100.000 per le luminarie; 45.000 per la comunicazione. Tutto è stato fatto nei tempi utili e pubblicizzato con la massima chiarezza, per evitare – dice il Segretario - polemiche gratuite ed illazioni. Ricorda le contestazioni dell'anno scorso per i ritardi e il bando andato deserto, “un dramma, ci siamo ritrovati molto stretti”.

Quest'anno si è partiti decisamente prima: “L'ho chiesto espressamente all'Ufficio del Turismo. Nessuno dica di essere stato informato tardi. Pensiamo di essere assolutamente nei tempi per fare sì che si possa partecipare senza polemiche ad una manifestazione di tale importanza per la Repubblica”. Il Natale delle Meraviglie, giunto alla ventesima edizione, è infatti l'evento di punta della stagione invernale, in grado di attrarre sul Titano un gran numero di turisti. La sua organizzazione è molto complessa, richiede precisi requisiti: “Viene richiesto di aver già organizzato negli ultimi cinque anni eventi di complessità analoga al Natale delle Meraviglie, per un importo complessivo non inferiore ai 40 mila euro”, chiarisce la Direttrice dell'Ufficio del Turismo Annachiara Sica.

La manifestazione di interesse è rivolta ad operatori economici sammarinesi in possesso di licenza attiva con determinati codici ATECO meglio specificati sul sito www.gov.sm. “Possono partecipare anche non sammarinesi, ma in raggruppamento di impresa – fino ad un massimo di tre - con un capofila necessariamente del Titano”.

Nel servizio le intervista a Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo, e Annachiara Sica, Direttrice dell'Ufficio del Turismo

Leggi il comunicato stampa della Segreteria Turismo