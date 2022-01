Si insedia la Commissione Onu sulla disabilità: Patrizia Gallo presidente

Patrizia Gallo

Si è insediata la Commissione CSD ONU. Resterà in carica per un mandato di tre anni e si occuperà di promuovere, tutelare e monitorare l'attuazione della Convenzione Onu sulla disabilità tenendo conto dei principi relativi allo status ed al funzionamento delle istituzioni della Repubblica di San Marino per la tutela e la promozione dei diritti umani. “Desideriamo rimarcare l'importanza del ruolo e delle funzioni che andrete a ricoprire – sottolineano i Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini – un importante organo a tutela e monitoraggio dell'attuazione dei principi contenuti nella convenzione Onu”. L'Organismo ha nominato Patrizia Gallo presidente. Sentiamola