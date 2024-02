Simbolo dell'alluvione, Simone Baldini uno dei 30 "eroi del quotidiano" scelti da Mattarella

Simone Baldini, 42 anni, è diventato Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana: "Per l'immediata disponibilità offerta alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna" Simone, costretto sulla sedia a rotelle, è un atleta paralimpico. Rappresenta il contributo offerto da tanti volontari accorsi da tutta Italia per spalare le strade dal fango nelle città romagnole colpite dall'alluvione". Questa la motivazione con cui Il presidente Sergio Mattarella, gli ha conferito, una delle 30 onorificenze al Merito della Repubblica.

Con lui cittadine e cittadini - scelti personalmente dal Capo di Stato - che si sono distinti per attività volte a contrastare la violenza di genere, per un'imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per la scelta di volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.

Mattarella ha individuato, fra i tanti esempi, alcuni casi significativi di impegno civile, dedizione al bene comune e testimonianza dei valori repubblicani. L'atleta paralimpico di San Marino, residente sul Titano, era diventato suo malgrado virale durante l'alluvione, fotografato mentre spala il fango a Forlì.

Un esempio per tutti, quando è stato ospite di Khorakhané, aveva ripetuto come non ci siano differenze con normodotati, sia in campo sportivo che nella vita.