Situazione Covid. 23 nuovi casi, ma le ospedalizzazioni sono stabili a San Marino

Arriva a 147 il totale del positivi in questo momento in territorio sammarinese. Un numero in crescita, dopo i 23 nuovi casi registrati nell'ultima giornata e una solo guarigione. Allo stesso tempo, il numero di ricoverati in ospedale è stabile a 2 pazienti. Nessuno è in terapia intensiva. Uno degli obiettivi resta la vaccinazione. L'Iss apre alle somministrazioni a tutte le fasce d'età: bisogna essere maggiorenni e che siano passati almeno 6 mesi dalla vaccinazione primaria. I dati di ieri parlano di 713 dosi di richiamo già somministrate in territorio.

Nel frattempo, dopo la crescita dei nuovi casi in Italia, con oltre 10mila positivi ieri, si fa sempre più concreta la possibilità di un lockdown per i non vaccinati nelle zone arancioni. “Può essere valutata”, secondo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Anche se, dice, “non è al strategia da attuare con un numeri odierni”. Tra i presidenti di Regione cresce la richiesta di un green pass 'rafforzato' solo per i vaccinati e per le attività ricreative in caso di cambio di colore, così da dare maggiori libertà a chi ha scelto di fare l'iniezione. Tutto invariato, invece, sul posto di lavoro. Sono queste le linee di pensiero su cui si cerca di aggregare consenso vista la Conferenza Stato-Regioni. E arriva l'apertura del ministro Mariastella Gelmini alle idee dei governatori, se la situazione peggiorerà. Ma per il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, non sono “utili” ulteriori restrizioni per i non vaccinati o il green pass 'rinforzato', vista la fase attuale e il rischio di nuove tensioni.