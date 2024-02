Soroptimist Club San Marino: ruolo femminile nella scienza fondamentale

Oggi si celebra la Giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza, proclamata dalle Nazioni Unite, per riconoscere il ruolo fondamentale che le donne e le ragazze svolgono nella scienza e nella tecnologie.

Se la parità di genere nell’educazione di primo e secondo livello è stata raggiunta, rimane una disparità di genere per i corsi di laurea, con conseguenze significative sul futuro delle donne e della società. Il Soroptimist Club San Marino, oltre a contribuire alle decisioni prese in questi anni dalle Nazioni Unite, ha in campo progetti per invertire questa tendenza perché molti nuovi (e futuri) lavori sono in ambito tecnologico e le ragazze devono essere incentivate, rassicurate in merito al loro proseguimento in studi scientifici a livello universitario e nella ricerca.