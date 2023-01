Soroptimist: ultimo giorno per il progetto benefico "RicuciAmo"

Saranno in vendita presso San Marino Outlet Experience ancora per un giorno, giovedì 5 gennaio, le Calze della Befana realizzate dalle donne del Laboratorio RicuciAmo. RicuciAmo è un progetto pilota, del Dipartimento Pari Opportunità e dell’associazione SOS Donna di Faenza, sviluppato insieme ad importanti imprenditori ed enti locali, finalizzato a professionalizzare in ambito sartoriale donne vittime di violenza, favorendo il loro inserimento nelle aziende del settore, al fine di dare loro una indipendenza economica e la possibilità di ricreare una vita lontana dagli abusi, di “ricucire” quindi la propria vita.

San Marino Outlet Experience, in partnership, ha promosso il progetto “Natale è ogni giorno, momenti speciali per condividere progetti speciali”, che gode del patrocinio delle Segreterie di Stato Turismo e Sanità e dell’egida dell’Authority per le Pari Opportunità.

Il Soroptimist Club San Marino, che vede le donne impegnate nella solidarietà, nella pace, nell’affermazione dei diritti e delle pari opportunità e nella lotta e contrasto alla violenza di genere ha accolto con entusiasmo il progetto e per tutto il periodo prenatalizio le socie del Club hanno curato la vendita delle calze della Befana e la realizzazione dei pacchi regalo ad offerta libera il cui ricavato sarà utilizzato proprio per fornire aiuti e sostegno alle donne vittime di violenze.