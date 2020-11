Spostamenti tra Italia e San Marino: intensificati i controlli delle forze dell'ordine sul Titano

Intensificati i controlli da parte dei Corpi di Polizia del Titano alla luce della novità riguardo gli spostamenti emerse dal tavolo tecnico tra i rappresentanti di San Marino e le Prefetture di Rimini e Pesaro. In particolare l'attenzione delle forze dell'ordine è posta sulle motivazioni che le persone residenti fuori territorio dichiarano rispetto alla loro presenza a San Marino e, viceversa, come giustificano in Italia il loro spostamento.

I controlli, oltre al solito pattugliamento stradale, stanno interessando anche centri commerciali e negozi. Dalle verifiche eseguite sono emerse alcune situazioni ambigue, ma, sottolineano le forze dell'ordine, la sensazione è di una forte responsabilità da parte di tutti quanti. In conseguenza del nuovo accordo tra San Marino e le province limitrofe molte le chiamate di assistenza ai Corpi di Polizia per avere chiarimenti e delucidazioni.