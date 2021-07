Sputnik: prosegue studio Spallanzani per valutare efficacia vaccino contro variante Delta

Nel servizio l'intervista a Alessandra Bruschi (Direttrice generale ISS)

Va avanti e continua a dare ottimi risultati lo studio dell'Istituto Spallanzani riguardo l'impatto del vaccino Sputnik a San Marino. Focus centrale in questo ultimo periodo è la valutazione dell'efficacia contro le varianti del virus.

"Gli obbiettivi dello studio - ricorda la direttrice generale ISS Alessandra Bruschi - sono due: capire l'efficacia in termini di anticorpi, dove abbiamo già avuto la conferma di ottimi risultati, e poi il tema delle varianti. Sono in corso in questo periodo gli esami di laboratorio e stiamo aspettando i risultati e il tema vero è confermare o meno se lo Sputnik è resistente alla variante Delta. Ricordiamo però che questa variante, mentre in Italia si muove intorno a una media tra territori dal 25% al 30%, nella zona di Rimini in particolare siamo ancora intorno al 10%. Quindi è ancora difficile capire se lo Sputnik è resistente alla variante".









Intanto in Italia crescono i contagi rispetto ieri ma è stabile il tasso di positività che si attesta allo 0,56%.1.010 i nuovi casi a fronte di 177.977 tamponi. Scendono le vittime, sono 14 nelle ultime 24 ore, 180 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sette in meno nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Il commissario Figliuolo fa il punto sull'andamento delle vaccinazioni tra gli insegnati in vista della ripresa delle scuole a settembre. Vanno individuate, spiega, delle corsie preferenziali negli hub per incentivare le vaccinazioni dei professori e del personale scolastico e universitario che ancora non è stato immunizzato.

In Emilia Romagna sono 62 i nuovi positivi su 15.502 tamponi. Nessun decesso e calano casi attivi e ricoveri. In Gran Bretagna è nuovo record di contagi alimentati dalla variante Delta: 32.548 i contagi nelle ultime 24 ore su circa 1 milione di tamponi. Resta invece in proporzione per ora nettamente inferiore, grazie all'effetto delle vaccinazioni, il totale dei ricoveri negli ospedali, poco oltre quota 2.400, mentre i morti giornalieri calano: 33 contro 37 di ieri.

Nel servizio l'intervista a Alessandra Bruschi (Direttrice generale ISS)