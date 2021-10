Sputnik V: il Fondo di investimento russo auspica un'approvazione, entro l'autunno, da parte dell'OMS

Speriamo in un'approvazione dello Sputnik, da parte dell'OMS, entro l'Autunno, ha dichiarato l'AD del Russian Direct Investment Fund, Kirill Dmitriev. Che ha confermato come il processo sia molto ben avviato. Proprio ieri, ha spiegato, la responsabile scientifica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che il vaccino russo potrebbe essere registrato entro la fine dell'anno. Nessun riferimento temporale, invece, riguardo ad un eventuale ok da parte dell'EMA, che migliaia di sammarinesi – per ovvi motivi – auspicano in tempi ragionevoli. Dmitriev ha parlato di un buon dialogo con l'Agenzia europea per i medicinali, e di un team molto professionale. Conferenza stampa, per il resto, incentrata sui risultati di un nuovo studio sull'efficacia del vaccino monodose Sputnik Light: già autorizzato in più di 15 Paesi. Si tratta sostanzialmente della prima dose del più diffuso Sputnik V.









I dati – che “presto” saranno disponibili anche su una pubblicazione peer-review - sono incoraggianti. L'efficacia contro la variante Delta, è stato detto, è al 70%, durante i primi 3 mesi dopo l'inoculazione: sarebbe migliore, dunque, di quella di alcuni vaccini a 2 dosi. E' stato anche sottolineato come sia un richiamo universale - con un elevato grado di sicurezza e immunogenicità - da affiancare agli altri prodotti in commercio. In questi casi – stando allo studio – l'efficacia contro la variante Delta si avvicinerà a quella dello Sputnik V: oltre l'83% contro le infezioni e oltre il 94% contro i ricoveri.