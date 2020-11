Stabilizzazione precari ISS: l'apprezzamento dell''Associazione Infermieristica

L’Associazione Infermieristica Sammarinese plaude al recente accordo definitivo per la stabilizzazione all’interno dell’ISS, ringraziando dalle istituzioni alle parti sociali, tutti coloro che si sono spesi per il raggiungimento dell'obiettivo. Un accordo che, ricorda l'AIS, non solo permetterà la stabilizzazione di coloro che hanno già raggiunto un’anzianità pari a 3 anni e sono attualmente in servizio, ma anche per quelli che, al momento della firma, hanno solo due anni e potranno essere assunti a tempo indeterminato al compimento del terzo anno. Altro traguardo senza precedenti: la regolarizzazione nei confronti del personale non residente e la tutela, in caso di mancata emissione di un Bando di Concorso, dello stesso meccanismo di regolarizzazione al compimento da parte del personale del terzo anno di anzianità di servizio.