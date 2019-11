Stimoli senza limite. Al Kursaal la seconda edizione di TEDx Città di San Marino

Nel video l'intervista a Hind Lafram, fashion designer ed a Damiano e Margherita Tercon

Impedimenti oppure nuove opportunità? TEDx torna San Marino e porta un concetto potente: il limite, attorno al quale gli speaker di quest'anno sono stati chiamati a confrontarsi. Molto di più di 11 monologhi da 18 minuti, in pieno stile format TED; tra il pubblico in sala anche i Capitani Reggenti. Idee, invenzioni, scoperte e storie che mettono in discussione il concetto di limite: quando è giusto superarlo? Quando invece è giusto rimanere all'interno del suo confine e farlo nostro?

Un evento senza scopo di lucro, nato dal desiderio di contaminazione internazionale del giovane team che l'ha portato in Repubblica; con la speranza che possa portare aria nuova in un territorio che ha un forte bisogno di apertura mentale, contaminazione internazionale e di un nuovo modo, positivo e concreto, di lanciare la propria immagine oltre i confini, oltre ai quei pregiudizi che sono i veri limiti.

L'approccio fuori dal comune di Damiano e Margherita Tercon alla sindrome di Asperger, l'esperienza di Gabriele Micalizzi, fotoreporter rimasto ferito in Siria, le imprese di Alex Bellini, esploratore che il limite l'ha toccato da vicino. E poi i due speaker "di casa" di questa edizione Veronica Valentini e Federico Tombari. Musica, azione, movimento e spazio. Sfide e stimoli. Per accendere un confronto che illumini la mente di chi ascolta.

