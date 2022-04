Oggi, giovedì 14 aprile, verrà interdetta alla circolazione stradale e pedonale, la strada Sottomontana di Borgo Maggiore, nel tratto tra la nuova rotatoria di Murata all’incrocio con strada di San Gianno, per eseguire rilievi tecnici. La chiusura avverrà dalle ore 08.30 alle ore 12.30. In caso le operazioni terminassero prima, la circolazione stradale sarà ripristinata in anticipo.