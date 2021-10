Stuntmen sammarinesi: "Obiettivo: far conoscere anche sul Titano le opportunità di questa professione"

Nel servizio Letizia Fabbri, Alessandro Canini e Jakub Švec

Letizia Fabbri, Alessandro Canini ed Enzo Zafferani, istruttore di arti marziali e insegnante di scherma scenica sul Titano, sono i primi stuntmen professionisti della Repubblica di San Marino. Si sono fatti valere su set cinematografici di fama internazionale, hanno dato prova di affidabilità in Italia e all'estero. Un mestiere certamente particolare ma di grande soddisfazione. Per questo lanciano un messaggio soprattutto ai giovani aprendo loro una porta verso nuove prospettive, economiche e culturali.

Forti dell'esperienza maturata a Praga, ormai la loro seconda patria per le grandi opportunità offerte e la cultura cinematografica che si respira per chi vuole intraprendere questa professione , insieme al collega italiano Federico Colicchio hanno infatti creato la San Marino Stunt Academy.









Letizia, Alessandro, Enzo e Federico fanno parte del gruppo ceco Burdyri, specializzato nella scherma, sono i primi stranieri ad entrarvi. Un vanto potersi esibire in tutta Europa. Ma senza dimenticare San Marino. Qui, periodicamente – in collaborazione con Burdyri, si organizzano corsi in cui si studia come interpretare i combattimenti a livello attoriale, come ricevere i colpi, come cadere e come utilizzare i diversi tipi di armi. Ma qual è il primo requisito che deve avere uno stuntman professionista? Per Jakub Švec, sword master Burdyri, occorrono soprattutto intelligenza e dedizione, insieme a tanto allenamento e in generale l'assicurazione di poter lavorare in sicurezza.

Nel video le interviste a Letizia Fabbri, stuntwoman; Alessandro Canini, stuntman; Jakub Švec, stuntman e sword master Burdyri.