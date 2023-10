Sul Titano una “notte tropicale”, minime sopra i 20°C

Pare proprio che l'estate non voglia finire. Le temperature registrate ieri e la notte scorsa sono infatti tipicamente agostane, in particolare in collina. Tanto che la minima registrata a San Marino è stata superiore ai 20°C; in questi casi, nel linguaggio climatologico, si parla di “notte tropicale”. Più fresca la situazione a livello del mare, dove si sono registrate temperature minime vicine ai 16-17°C. Mentre nella giornata di ieri, le temperature massime in Emilia-Romagna hanno spesso i superato i 30°C, infrangendo diversi record storici. È il caso di Bagnacavallo, Brisighella, Cesenatico, Marina di Ravenna, Vergiano, per indicare alcune località. E nelle previsioni a breve termine cambierà poco o nulla. Mentre alcune carte prevedono l'arrivo di una perturbazione atlantica al termine di questa settimana. Ma è ancora tutto da confermare.