Sul Titano una serata di musica, comicità e storia grazie a Banda Militare, Conciorto e Caffè "ferroviario"

"Il conciorto"

Ancora una serata di eventi per San Marino. Nel centro storico risuona la musica dal vivo, grazie al tradizionale concerto estivo della Banda Militare. Nella splendida location degli Orti Borghesi, i musicisti volontari intrattengono i presenti con le melodie tipiche delle parate. Un'occasione per ascoltare la Banda al servizio dello Stato, diretta sapientemente dal Maestro Stefano Gatta, anche al di fuori delle feste nazionali. Musica e divertimento anche al Parco Vascone di Fiorentino, dove arriva la rassegna Tracce poetiche in luoghi desueti. Il Conciorto è un insolito progetto comico musicale di Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone, che unisce tecnologia e natura. La voce delle verdure esce grazie a una scheda elettronica. Sotto i loggiati di Borgo Maggiore spazio al Caffè “ferroviario”. Un appuntamento per rivivere da un punto di vista ancora diverso la storia della ferrovia elettrica San Marino – Rimini, grazie alla proiezione di video e foto, aneddoti e curiosità, curate dall'Associazione Treno Bianco Azzurro.