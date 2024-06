San Marino, maturità 2024: Pascoli, Cassola e democrazia nella prima prova di italiano

88 i maturandi della Scuola Secondaria Superiore che questa mattina sono stati impegnati nella prima prova dell'esame di maturità a San Marino.

Otto le tracce del tema di italiano: nella tipologia A, l'analisi di un testo letterario, è toccato a Giovanni Pascoli con la poesia “Romagna” e Carlo Cassola con l'ultimo capitolo del romanzo “La ragazza di Bube”. Per la tipologia B, il testo argomentativo, ai candidati è stata chiesta una riflessione sul tema della “noia” per sollecitare l'indagine interiore e la creatività. Nella stessa tipologia anche l'analisi sul “percorso travagliato della scienza”: come viene influenzata dal contesto sociale, culturale ed economico. In ambito storico riflessione sul tema della democrazia e le cause dell'astensionismo prendendo spunto dall'iniziativa promossa a marzo dai Capitani Reggenti sulla simulazione di un dibattito consiliare. Per quanto riguarda la tipologica C, il testo espositivo argomentativo, focus sull'indifferenza a partire dalla poesia “Aspetta la tua impronta” di Maria Luisa Spaziani.

Il secondo appuntamento è fissato per mercoledì 19 giugno, quando gli studenti affronteranno la seconda prova scritta. Le discipline coinvolte saranno: Latino e Greco per il Liceo Classico, Inglese, Francese e Tedesco per il Liceo Linguistico, Matematica per il Liceo Scientifico ed Economia Aziendale per il Liceo Economico. Lunedì 24 giugno invece si partirà con le prove orali.